Beşiktaş Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Süreci Başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önemli kongrede, kulübün yeni başkanının belirlenmesi bekleniyor.

Kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Genel kurul sürecinin başlangıcında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Öne çıkan başkan adayları arasında Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bulunuyor. Bağlılık ve destek arayan bu adaylar, siyah-beyazlı camiada önemli bir heyecan yaratmış durumda.