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Beşiktaş Kulübü'nden UEFA'ya Stat İsim Tepkisi

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt maçı için stat isminin düzeltilmesi talebini UEFA'ya iletti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:19
Beşiktaş Kulübü'nden UEFA'ya Stat İsim Tepkisi

Beşiktaş Kulübü'nden UEFA'ya Stat İsim Tepkisi

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında stat isminin yanlış şekilde duyurulmasına karşı çıktı.

Stat İsim Düzeni Sorunu

UEFA'nın resmi internet sitesinde, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının stat bilgisi olarak "Şenol Güneş Spor Kompleksi" adı geçerken, görselde ise "Beşiktaş Stadı" imajı kullanıldı. Bu durum, Beşiktaş Kulübü'nde rahatsızlık oluşturdu.

Kulüpten Açıklama

Siyah-beyazlı kulüp, İngilizce yayın yapan sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak UEFA'dan ismin düzeltilmesini talep etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız Beşiktaş Stadyumu ya da Süper Lig maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarımızı oynadığımız yerdir. İsmin acilen düzeltilmesini rica ederiz."

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