Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda İlk 20 Sandık Sonuçları Açıklandı

Olağanüstü Seçim Süreci Devam Ediyor

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Oy sayımına devam edilirken, ilk 20 sandığın tasnifi tamamlandı ve sonuçlar saatler geçtikçe merakla bekleniyor.

İlk 20 Sandık Sonuçları

İlk açıklanan sonuçlara göre, Serdal Adalı 6698 oy alırken, Hüseyin Yücel 2820 oyda kaldı. Sandıklardan gelen oylar şu şekilde belgelemekte:

On altıncı sandık: Adalı 386, Yücel 128

On yedinci sandık: Adalı 399, Yücel 139

On sekizinci sandık: Adalı 360, Yücel 172

On dokuzuncu sandık: Adalı 409, Yücel 161

Yirminci sandık: Adalı 413, Yücel 191

İlk 20 sandık sonuçları geride kalırken, Serdal Adalı’nın önemli bir farkla önde olduğu gözlemleniyor. Seçim sonuçları Beşiktaş camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.