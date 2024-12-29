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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda İlk 20 Sandık Sonuçları Açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Serdal Adalı 6698 oyla önde gidiyor. Hüseyin Yücel ise 2820 oy aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 21:45
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda İlk 20 Sandık Sonuçları Açıklandı

Olağanüstü Seçim Süreci Devam Ediyor

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Oy sayımına devam edilirken, ilk 20 sandığın tasnifi tamamlandı ve sonuçlar saatler geçtikçe merakla bekleniyor.

İlk 20 Sandık Sonuçları

İlk açıklanan sonuçlara göre, Serdal Adalı 6698 oy alırken, Hüseyin Yücel 2820 oyda kaldı. Sandıklardan gelen oylar şu şekilde belgelemekte:

  • On altıncı sandık: Adalı 386, Yücel 128
  • On yedinci sandık: Adalı 399, Yücel 139
  • On sekizinci sandık: Adalı 360, Yücel 172
  • On dokuzuncu sandık: Adalı 409, Yücel 161
  • Yirminci sandık: Adalı 413, Yücel 191

İlk 20 sandık sonuçları geride kalırken, Serdal Adalı’nın önemli bir farkla önde olduğu gözlemleniyor. Seçim sonuçları Beşiktaş camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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