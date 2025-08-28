Beşiktaş - Lausanne: Hakemler ve Kadrolar Açıklandı
Maç Bilgileri
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın stat bilgisi ve görevli ekip belli oldu.
Stat: Tüpraş
Hakemler
Maçı yönetecek hakemler şu şekilde: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus (Danimarka).
Takım Kadroları
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Ndidi, Taylan Bulut, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite.