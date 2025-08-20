DOLAR
Beşiktaş, Lausanne ile Avrupa Kupalarında 257. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne deplasmanında; siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında 256 maçta 97 galibiyet aldı, 347 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:17
METİN ARSLANCAN - UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavına çıkacak.

Genel istatistik

Beşiktaş, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında oynadığı 256 müsabakada 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar Avrupa'da toplamda 347 gol atarken, kalesinde 393 gol gördü.

Organizasyonlara göre performans

Şampiyon Kulüpler Kupası / UEFA Şampiyonlar Ligi: 89 maç, 27 galibiyet, 19 beraberlik, 43 yenilgi, 89 gol, 153 gol yedi.

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi: 133 maç, 57 galibiyet, 25 beraberlik, 51 yenilgi, 209 gol, 180 gol yedi.

Kupa Galipleri Kupası: 20 maç, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 12 yenilgi, 21 gol, 38 gol yedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi: 14 maç, 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi, 28 gol, 22 gol yedi.

TOPLAM: 256 maç, 97 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi, 347 gol, 393 gol yedi.

Konferans Ligi geçmişi

Siyah-beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada yer aldı. Bu organizasyonda Beşiktaş, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı; toplam 28 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü. Laurese karşı oynanacak maç, bu organizasyondaki 15. mücadele olacak.

İsviçre takımlarıyla geçmiş

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle yarınki randevuyla birlikte 7. kez karşılaşacak. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, İstanbul'da 2-0 kazanmıştı. 2023-2024'te Konferans Ligi grup aşamasında Lugano ile eşleşen Beşiktaş, İstanbul'daki maçı 3-2 kaybetmiş, İsviçre'deki maçı 2-0 kazanmıştı. Geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile ilk maç 3-3 bitmiş, İstanbul'daki rövanşı Beşiktaş 5-1 kazanarak gruplara kalmıştı.

Çeyrek final tecrübeleri

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı: 1986-87'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2002-03'te UEFA Kupası ve 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi. 2016-17 sezonunda çeyrek finalde Olimpik Lyon'a penaltılarla elenmişti.

En farklı sonuçlar

En farklı galibiyet: 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetini aldı. Ayrıca 2002-03 UEFA Kupası 1. tur rövanşında Saraybosna'yı 5-0 mağlup etti.

En farklı yenilgiler: 2007-2008'de Liverpool'a deplasmanda 8-0 yenildi. Diğer ağır mağlubiyetler arasında 2000-2001'de Leeds United ve 2016-2017'de Dinamo Kiev karşısında alınan 6-0'lık sonuçlar yer alıyor. İç sahada 1986-1987'de İzmir'de Dinamo Kiev'e 5-0 kaybedildi; 2023-2024 sezonunda Konferans Ligi'nde Club Brugge'e İstanbul'da 5-0 mağlup olundu.

Avrupa'da en golcü isimler

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu (14 gol). Onu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun 13'er golle takip ediyor. Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12'şer gol attı.

Mevcut kadrodan Avrupa'da gol atanlar: Tammy Abraham 5, Joao Mario 4, Rafa Silva 3, Milot Rashica 2, Salih Uçan 2, Moatasem Al-Musrati 1, Emrecan Terzi 1, Ernest Muçi 1, Tayfur Bingöl 1, Necip Uysal 1, Demir Ege Tıknaz 1.

Yarınki Lausanne maçıyla Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavını verecek. Siyah-beyazlıların hedefi, İsviçre deplasmanından avantajlı bir skorla dönerek play-off turunda avantaj sağlamak olacak.

