Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarını Solskjaer Yönetiminde Sürdürdü

Beşiktaş, Lausanne maçı hazırlıklarına devam etti
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşı öncesi idman
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp açıklamasına göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma toplam 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda oyuncular, devamında 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, takımın saha içi düzenini ve oyun planını şekillendirmeye yönelik taktiksel çalışmalarla tamamlandı.