Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarını Solskjaer Yönetiminde Sürdürdü

Beşiktaş, 28 Ağustos'taki Lausanne rövanşı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Solskjaer yönetiminde 1 saat 20 dakikalık antrenman gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:52
Beşiktaş, Lausanne maçı hazırlıklarına devam etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşı öncesi idman

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma toplam 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda oyuncular, devamında 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, takımın saha içi düzenini ve oyun planını şekillendirmeye yönelik taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

