Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da Karşılaşacak

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i Konuk Ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak. Müsabaka, Nagyerdei Stadı'nda gerçekleştirilecek ve TSİ ile 20.45'te başlayacak.

Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Beşiktaş, ligdeki kötü sonuçların aksine Avrupa'da son 2 karşılaşmasında Olimpik Lyon ve Malmö'yü yenerek 6 puan topladı. Şu anda, grupta 18. basamak'ta yer alıyor.

Maccabi Tel Aviv'in Durumu

Öte yandan, Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılarak, 36 takım arasında 35. basamak'ta bulunmaktadır.

Muçi Oynayamayacak

Beşiktaş kadrosunda yer alan Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandığı için yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Muçi'nin tedavisi halen devam etmekte.

Tarihî Bir Rövanş

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile tarihindeki üçüncü karşılaşmasını oynayacak. İki takım 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış ve Beşiktaş, hem Türkiye'deki hem de İsrail'deki maçları kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip, evinde 5-1, deplasmanda ise 3-2 galip gelerek, bu mücadelede avantaj sağlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.