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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçında Kadro Değişiklikleriyle Dikkat Çekti

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında iki oyuncu değişikliği yaptı ve önemli isimlerini takip etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 20:55
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçında Kadro Değişiklikleriyle Dikkat Çekti

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i Konuk Etti

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde ağırlayan Beşiktaş, maç öncesi kadroda bazı değişiklikler yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu oynanan Göztepe maçına göre iki oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.

Kadroda Değişiklikler

Hafta sonu Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken van Bronckhorst, onların yerine Joao Mario ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

Beşiktaş Yöneticilerinin Tavrı

Maç öncesinde Beşiktaşlı yöneticiler, İsrail ekibinin yöneticileriyle yan yana oturmak istemedi. Bu nedenle UEFA'ya talepte bulunarak farklı bir loca talep ettiler. Bu durum sonucunda Beşiktaş yönetimi ve Maccabi Tel Aviv yöneticileri, mücadeleyi farklı alanlardan izlemek zorunda kaldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Stadı Tercih Etti

Macaristan’daki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş’ı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı yöneticilerle ayrılan locada maçı takip etti. Ayrıca, İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

Kaptan Necip Uysal Destekte Bulundu

Beşiktaş’ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almasa da Macaristan’da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Uysal, maç öncesi takımıyla birlikte sahaya çıkarak ısınmayı izledi.

Immobile 3 Maç Sonra İlk 11'de

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Kasımpaşa maçındaki sakatlığının ardından ligde Rams Başakşehir ve Göztepe ile UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö maçlarında forma giyemeyen Immobile, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattındaki yerini aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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