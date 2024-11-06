Beşiktaş, Malmö İle UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Beşiktaş-Malmö Maçı İçin Detaylar
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele, özellikle iki takımın da grup aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.
Maç Bilgileri
Stat: Tüpraş
Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger (Almanya)
Ekip Kadroları
Beşiktaş:
- Mert Günok
- Svensson
- Paulista
- Uduokhai
- Masuaku
- Ndour
- Gedson Fernandes
- Muçi
- Rafa Silva
- Joao Mario
- Semih Kılıçsoy
Malmö:
- Friedrich
- Rösler
- Jansson
- Zatterström
- Bolin
- Pena
- Johnsen
- Busanello
- Botheim
- Christiansen
- Kiese Thelin
Beşiktaş taraftarları, takımın önemli bir karşılaşma için sahaya çıkacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı. Malmö ise maçta güçlü bir mücadele sergilemeyi hedefliyor.