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Beşiktaş, Malmö İle UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Beşiktaş, Malmö ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:48
Beşiktaş, Malmö İle UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Beşiktaş-Malmö Maçı İçin Detaylar

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele, özellikle iki takımın da grup aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.

Maç Bilgileri

Stat: Tüpraş

Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger (Almanya)

Ekip Kadroları

Beşiktaş:

  • Mert Günok
  • Svensson
  • Paulista
  • Uduokhai
  • Masuaku
  • Ndour
  • Gedson Fernandes
  • Muçi
  • Rafa Silva
  • Joao Mario
  • Semih Kılıçsoy

Malmö:

  • Friedrich
  • Rösler
  • Jansson
  • Zatterström
  • Bolin
  • Pena
  • Johnsen
  • Busanello
  • Botheim
  • Christiansen
  • Kiese Thelin

Beşiktaş taraftarları, takımın önemli bir karşılaşma için sahaya çıkacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı. Malmö ise maçta güçlü bir mücadele sergilemeyi hedefliyor.

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