Beşiktaş, Malmö İle UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Beşiktaş-Malmö Maçı İçin Detaylar

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele, özellikle iki takımın da grup aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.

Maç Bilgileri

Stat: Tüpraş

Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger (Almanya)

Ekip Kadroları

Beşiktaş:

Mert Günok

Svensson

Paulista

Uduokhai

Masuaku

Ndour

Gedson Fernandes

Muçi

Rafa Silva

Joao Mario

Semih Kılıçsoy

Malmö:

Friedrich

Rösler

Jansson

Zatterström

Bolin

Pena

Johnsen

Busanello

Botheim

Christiansen

Kiese Thelin

Beşiktaş taraftarları, takımın önemli bir karşılaşma için sahaya çıkacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı. Malmö ise maçta güçlü bir mücadele sergilemeyi hedefliyor.