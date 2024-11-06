Beşiktaş - Malmö Maçı Golsüz Eşitlikle Sona Erdi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş ile Malmö arasındaki mücadele
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.
26. dakikada, Muçi'nin ceza sahası dışından attığı şut, yandan auta gitti. 27. dakikada, sol çaprazdan ceza sahasına giren Bolin'in vuruşu savunmadan sekerek arka direğe yöneldi. Thelin, kaleci Mert ile karşı karşıya geldiği pozisyonda topu ağlara gönderemedi.
45+1. dakikada, soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutu, az farkla dışarı çıktı.