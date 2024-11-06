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Beşiktaş - Malmö Maçı Golsüz Eşitlikle Sona Erdi

Beşiktaş ve Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:22
Beşiktaş - Malmö Maçı Golsüz Eşitlikle Sona Erdi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş ile Malmö arasındaki mücadele

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

26. dakikada, Muçi'nin ceza sahası dışından attığı şut, yandan auta gitti. 27. dakikada, sol çaprazdan ceza sahasına giren Bolin'in vuruşu savunmadan sekerek arka direğe yöneldi. Thelin, kaleci Mert ile karşı karşıya geldiği pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

45+1. dakikada, soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutu, az farkla dışarı çıktı.

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