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Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Galip Geldi

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Malmö’yü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:34
Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Galip Geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Zafer Kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi ve maçı 2-1'lik skorla kazanarak grup aşamasındaki hayati bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş, gol için önemli bir fırsat yakaladı. Muçi'nin kafa pasıyla topu kontrol eden Rafa Silva, hızla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruş, Malmö kalecisi Friedrich’ten döndü. Pozisyonun devamında Silva, meşin yuvarlağı Joao Mario’ya aktardı. Joao Mario’nun penaltı noktası çevresinden yaptığında kaleci Friedrich bu şutu da kurtardı.

64. dakikada Malmö, karşılaşmada etkili bir atak geliştirdi. Kiese Thelin’in altıpas önünden yaptığı şutta Masuaku'nun dirseğine çarpan top, daha sonra dönen topa Thelin tarafından yapılan vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesiyle gole dönüşmedi.

Maçta Dönüm Noktaları

76. dakikada Beşiktaş, mücadelede öne geçti. Sağdan gelen Svensson'un ceza sahasına yaptığı ortada, Muçi arka direkte yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

85. dakikada, siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Emirhan Topçu’nun pasında, Semih Kılıçsoy topu güzel bir şekilde kontrol edip Jansson’dan sıyrıldı. Şutunu ceza yayının biraz sağından uzak köşeye gönderdi ve durumu 2-0’a getirdi.

90+3. dakikada Malmö, farkı 1'e indirmeyi başardı. Christiansen’in sol çaprazdan yerden pasında Rieks, boş kaleye yaptığı vuruş ile topu filelere yolladı. Ancak, maçın hakemi Sven Jablonski başlangıçta ofsayt kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısıyla tekrar değerlendiren Jablonski, golü geçerli sayarak skoru 2-1 yaptı.

Sonuç olarak, Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir üç puan kazandı.

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