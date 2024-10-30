Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u Geride Bıraktı

Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de Farklı Galibiyet Aldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında, Beşiktaş deplasmanda Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Üçeveler Spor Tesisleri'nde oynandı ve Beşiktaş, rakibini 38-26 gibi net bir skorla mağlup etti.

İlk Yarının Gidişi

Maçın ilk yarısını Beşiktaş, 18-12 önde tamamladı. Oyunun başından itibaren üstün bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda farkı daha da açarak sahadan galip ayrılmayı başardı.

Lig Durumu

Bu galibiyetle Beşiktaş, ligdeki 9. maçını da kazanarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Öte yandan, Nilüfer Belediyespor bu sezonki ilk yenilgisini alarak 15 puanla 2. sırada kaldı.