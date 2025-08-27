Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı: 1 milyon 750 bin avro tazminat

Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı

KAP açıklaması ve tazminat detayları

Beşiktaş Futbol AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmenin sona erdirildiğini duyurdu.

"Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1 milyon 750 bin avro fesih tazminatı ödenecektir."

Oxlade-Chamberlain, Ağustos 2023'te kadroya katılmıştır. 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gole katkı sağladı.

Kulüp duyurusunda, fesih işleminin karşılıklı anlaşma kapsamında gerçekleştirildiği ve belirtilen tazminatın ödeneceği vurgulandı.