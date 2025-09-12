Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın Tüpraş Stadı'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:46
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını tamamladı.

Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusunun ardından taktik çalışmasıyla son buldu.

Beşiktaş Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

