Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını tamamladı.
Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusunun ardından taktik çalışmasıyla son buldu.
Beşiktaş Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.