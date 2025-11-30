Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bandırmaspor — Regattin penaltıyla kazandırdı

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Sarıyer, Regattin'in 83. dakikadaki penaltı golüyle Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:53
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında oynanan mücadelede Sarıyer, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 83. dakikada Regattin'in penaltısından geldi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Emirhan’ın ceza sahasına derinlemesine pasında topu kontrol eden Douglas Tanque, dönerek yaptığı vuruşta kaleci Alperen topu kornere çeldi.

24. dakikada Anziani’nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Baran’ın dar açıdan vuruşunda kaleci Arda, sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada rakip yarı alanın ortasında topu alan Ndongala, yayı doğru hareketlenerek pasını sağ çaprazdaki Muhammed’e aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

57. dakikada sol kanattan gelişen kontratakta Ndongala topla ceza sahasına girdi. Sağına alarak yaptığı vuruşta savunma ayak koyarken top sağ tarafa açıldı. Mulumba pasını ceza yayı önündeki Emirhan’a verirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR uyarısıyla kenara geldi. Sarıyer’de Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vururken Bacuna’nın topa elle temasını tespit eden hakem Coşkunses, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Regattin, topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-0

85. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Bacuna’nın plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

87. dakikada hızlı gelişen Sarıyer atağında Oğuzhan Yılmaz pasını Anziani’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı sağından yaptığı vuruşta kaleci Arda topu kornere çeldi.

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Oğuzhan Kocaçoban

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 72), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Hamidou Traore, Hasan Emre Yeşilyurt (Adrien Regattin dk. 72), Camara, Anziani (Eşref Korkmazoğlu dk. 90+3), Axel Urie (Fethi Özer dk. 86), Baran Engül (Ozan Sol dk. 90+3)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Muhammed Mert, Berkay Aydoğmuş, Tuncay Soyak, Eren Eker

Teknik Direktör: Servet Çetin

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi, Mulumba, Emirhan Acar (Jetmir Topalli dk. 90+2), Mulumba (Enes Çinemre dk. 86), Emirhan Acar, Ndongala (Wilson Samake dk. 71), Muhammed Gümüşkaya, Mücahit Albayrak (Cem Tuna Türkmen dk. 90+2), Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Gani Burgaz, Kehinde, Atalay Atcı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Regattin (dk. 83 pen.) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Hamidou Traore (Sarıyer), Douglas Tanque, Mulumba, Ndongala (Bandırmaspor)

