Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye Dönüşü ve 4 Yeni İsim

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Yalçın, takımdan ayrılan Ernest Muçi ile sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra Jonas Svensson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.

"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham."

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın'ın dönüşü

Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam 1.386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Salih Uçan 154 gün sonra ilk 11'de

Orta saha oyuncusu Salih Uçan, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçıyla yaklaşık 5 ay sonra ilk 11'e döndü. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezon 31. haftada RAMS Başakşehir karşısında giymişti.

154 gün sonra yine RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'de formasına kavuştu.

Tribünlerle sıcak anlar

Maç öncesinde Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarların çağrısına kayıtsız kalmayan deneyimli teknik adam, kuzey tribününe giderek alkışlarla karşılık verdi. Maç öncesinde Asbaşkan Murat Kılıç ise Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti.

Cengiz Ünder'e tribün desteği

Fenerbahçe'den bonservisi kiralanan Cengiz Ünder, ısınma bölümünde taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Kaptan Necip Uysal'dan Cengiz Ünder'i tribünlere getirmesi istenirken, 28 yaşındaki kanat oyuncusu kuzey tribününe giderek Beşiktaşlılara "üçlü" çektirdi.

A Milli Basketbol Takımına destek

Karşılaşma öncesinde, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verildi. Athena grubunun "12 dev adam" şarkısı statta çalındı ve yapılan anonsta şu ifadeler kullanıldı: 'EuroBasket 2025'te final maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Beşiktaş'ımızın göz bebeği Alperen Şengün'e yürekten başarılar diliyoruz.'

Yeni transferler taraftarın karşısında

Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir karşısında Dolmabahçe'de taraftarların önünde sınav verdi. Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir'in ilk 11'i

"Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Oliver Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov."