Beşiktaş - RAMS Başakşehir: Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı 0-0

Beşiktaş - RAMS Başakşehir: İlk yarı 0-0

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Maçtan önemli anlar

21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

24. dakikada RAMS Başakşehir kontra atağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı; her iki takım da devreye golsüz eşitlikle girdi.