Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sona erdirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Sonrasında 5'e 2 top kapma çalışması yapan takım, idmanı taktik ve duran top çalışmasıyla tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta arka adale grubundan ağrı hisseden Bakhtiyor Zaynutdinov, MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti sebebiyle, Samsunspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş taraftarı, takımının galibiyeti için stadyumu dolduracak.