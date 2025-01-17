Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Reeder Samsunspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:40
Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sona erdirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Sonrasında 5'e 2 top kapma çalışması yapan takım, idmanı taktik ve duran top çalışmasıyla tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta arka adale grubundan ağrı hisseden Bakhtiyor Zaynutdinov, MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti sebebiyle, Samsunspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş taraftarı, takımının galibiyeti için stadyumu dolduracak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Aşarak 3'te 3 Yaptı
2
Barcelona, Anadolu Efes'i 90-80 Yenerek 13. Galibiyetini Elde Etti
3
Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi
4
5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı
5
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Etti: Jasikevicius'tan Açıklamalar
6
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Yenerek Elemelerde İkide İki Yaptı
7
Galatasaray Beraberlikten Üzgün: Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi