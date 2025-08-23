Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı
Kulüp açıklaması
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.
Kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a 'Yuvana hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar siyah-beyazlı ekibe döndü.