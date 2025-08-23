DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.699.929,19 1,54%

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile Rangers'tan dönen transferde 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:23
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı 3+1 Yıllık Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Kulüp açıklaması

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a 'Yuvana hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar siyah-beyazlı ekibe döndü.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aysel Önder İzmir'de 400 Metre T20 Dünya Rekorunu 54.80'e Taşıdı
2
Fenerbahçe-Kocaelispor: Mourinho 4 Değişiklikle Sahada
3
Esenler Erokspor 5-0 Serikspor — Trendyol 1. Lig 3. Hafta
4
Nesine 2. Lig 2025-26: İlk hafta 4 maçla başladı
5
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu
6
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı