Kayserispor 0-0 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Kayserispor ile Corendon Alanyaspor Kayseri'de 0-0 berabere kaldı; maçta her iki kaleci etkili performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:14
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, evinde Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada topu önüne alan Ui-Jo sağ taraftan bindiren Fatih’e pasını bıraktı. Fatih’in ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Alanyaspor’da yeni oyuna giren İbrahim’in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

88. dakikada Kayserispor’un hızlı çıktığı atakta rakibiyle birebir kalan Cardoso seken topu önüne aldı. Ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso’nun aşırtmasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan (Nurettin dk. 79), Benes, Dorukhan (Mehmet Eray dk. 76), Mane (Talha dk. 76), Tuci (Arif dk. 90+2), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan, Necip, Mustafa, Kayra, Enes, Arda

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima (Janvier dk. 71), Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Duarte, Hagi (İbrahim dk. 70), Ui-Jo (Güven dk. 90+1) Ogundu (dk. 56 Mounie)

Yedekler: Victor, Batuhan, Efecan, Meschack, Baran, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Makouta, Mounie (Corendon Alanyaspor)

