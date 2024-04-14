Beşiktaş Safi Çimento, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı 17. kez kazandı!

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finali nefesleri kesti. Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşen mücadelede Beşiktaş Safi Çimento, rakibi Spor Toto'yu etkileyici bir performansla 40-31 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle birlikte Beşiktaş, bu prestijli kupayı müzesine tam 17. kez götürmüş oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısını 19-14 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Takımın başarılı oyuncusu Castro Pena'nın da etkili performansıyla öne çıkan Beşiktaş, taraftarlarını sevince boğdu.





Final karşılaşması sonrası düzenlenen törende, şampiyon Beşiktaş Safi Çimento'ya kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk takdim etti. İkinci olan Spor Toto'ya ise ödüllerini THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ve Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari verdiler.

Ayrıca, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'in en değerli sporcusu seçilen Beşiktaşlı Castro Pena'ya ödülü, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ve HDI Sigorta Kurumsal İletişim Sorumlusu Berkay Karapınar tarafından takdim edildi.

Beşiktaş Safi Çimento'nun bu muhteşem zaferi, Türk hentbolu için bir gurur kaynağı olurken, taraftarlarına da büyük bir sevinç yaşattı.