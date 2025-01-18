Beşiktaş, Samsunspor ile Beraberlikte Durakladı: Son 4 Maçta 3'üncü Beraberlik

Beşiktaş, Samsunspor ile oynadığı maçta 3. beraberliğini alarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Oyunculardaki mücadele dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:23
Beşiktaş, Samsunspor ile Beraberlikte Durakladı: Son 4 Maçta 3'üncü Beraberlik

Beşiktaş, Süper Lig'de 4. Maçındaki Beraberliği Aldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, son 4 maçındaki 3. beraberliğini 1-1 sonuçla elde etti. Geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor'a yenilen siyah-beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de puanları paylaştı; yalnızca Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş Direklere Takıldı

Mücadelenin ilk yarısında Ciro Immobile ile gole yaklaşan Beşiktaş, bir türlü direkleri aşamadı. İtalyan oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, kale direğinden dönerken, 63. dakikada Muçi'nin soldan gönderdiği top da arka direğe çarparak auta gitti.

Gedson Fernandes'in Sakatlığı Tedirginlik Yarattı

Geçen hafta oynanan Bodrumspor maçında sakatlanan Gedson Fernandes, Samsunspor karşılaşmasında da sakatlık geçirdi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekibinin yardımıyla saha kenarına gelen Gedson, yapılan müdahale sonrası yeniden oyuna dahil oldu.

İlk İki Maçta Gol Olmadı

Bu sezon, Beşiktaş'ın golsüz sona eren ikinci maçı gerçekleşti. Samsunspor karşısında birçok pozisyona giren Beşiktaş, gol sevinci yaşayamadı. Ayrıca, sezonun ilk yarısında RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabaka da golsüz bitmişti.

Joao Mario'ya protesto

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı. 11'de başlayan oyuncu, 60. dakikada Ernest Muçi'ye yerini bıraktığında taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Samsunspor 10 Kişi Kaldı

Samsunspor'da Rick van Drongelen, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Ciro Immobile ile girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Drongelen, takımını 10 kişi bıraktı.

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