Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanda neler yapıldı?
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı.
İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
