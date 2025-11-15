Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. hafta Samsunspor maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:01
Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda neler yapıldı?

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı.

İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Türkiye 1-0 Bulgaristan — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (İlk Yarı)
3
Türkiye-Bulgaristan 0-0 (15') — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
4
Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Görkemli Açılış
5
Kocaeli Kadın Basketbol'da Sessizlik: Ligden Çekilme İddiaları
6
Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Bordo, Kocaeli'yi 82-61 Yendi
7
Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Pas Çalıştı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?