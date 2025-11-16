Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi salonda yoğun hazırlık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in on 13. haftasında Samsunspor maçı öncesi salonda kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı; idman yaklaşık 1 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:28
Hazırlıklar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in on 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

