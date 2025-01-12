Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklara Hızla Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında mücadele edecek olan Beşiktaş, bu maç için hazırlıklara ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmaları ile performanslarını artırdı.

Dün Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta sahada olan futbolcular, yenilenme çalışması için salonda vakit geçirirken, diğer oyuncular ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışması ile idmana başladılar. Antrenman, dar alanda çift kale maçlarla sonlandı.

Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 14 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.