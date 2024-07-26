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Beşiktaş Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah antrenmanıyla devam etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:57
Beşiktaş Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Antrenman

Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana 15 dakikalık basına açık bölümle başladı. Antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sahada oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıyla start aldı.

Futbolcular İki Grupla Antrenman Yaptı

Antrenman sırasında oyuncular iki gruba ayrılarak kondisyon ve pas çalışmaları yapma fırsatı buldu. Ancak, Bandırmaspor ile yapılan hazırlık maçında kafasına darbe alan Salih Uçan, antrenmana katılmadı.

İdmanda Göz Önünde Olacak İsimler

Tecrübeli oyuncunun, Gençlerbirliği ile yarın oynanacak hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor. Diğer yandan, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov da 2 günlük aranın ardından takımla birlikte antrenmana katıldılar.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla devam etti.

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