Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Türkiye KupasıKırklarelispor müsabakasında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması ile günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise idmana pas uygulamaları ile başladı. Antrenmanın devamında, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirilerek, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.