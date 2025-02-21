Gaziantep Basketbol, Balıkesir'i 92-84 ile Geçti

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 92-84 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:10
Gaziantep Basketbol, Balıkesir'i 92-84 ile Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Gaziantep Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

İlk Yarıda Gaziantep Üstün

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip olan Gaziantep Basketbol, 49-41’lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Gaziantep, son çeyreğe güçlü bir performansla girdi.

Maçın Sonuçları ve Önemi

Son bölümlerde etkili oyunu ile dikkat çeken Gaziantep Basketbol, maçı 92-84’lük skorla kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu önemli galibiyet, takımın moral bulmasını sağlarken, topyekün bir mücadele ile desteklendi.

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