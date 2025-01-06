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Antalyaspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazır

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kocaelispor ile yarın karşılaşacak. Hazırlıklar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:09
Antalyaspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazır

Antalyaspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Kocaelispor ile yapacağı müsabaka için son hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Maç Detayları

Onvo Antalyaspor ile Kocaelispor'un nefes kesen mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Antalyaspor, Kocaelispor karşısında galibiyet alarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki konumunu güçlendirmek istiyor.

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