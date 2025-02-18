Ahmet Suat Özyazıcı'nın Anısına Saygı: Trabzonspor'dan Duygusal Mesaj

Trabzonspor'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya Duygusal Anma

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı aramızdan ayrılışının ikinci yılında özlemle andıklarını ifade etti.

Doğan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün ve Türk futbolunun unutulmaz ismi, efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." dedi.

Özyazıcı'nın, yalnızca Trabzonspor'da değil, Türk futbol tarihinde de önemli izler bıraktığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Onun liderliğinde kazanılan şampiyonluklar, şehrimizin futbol devrimini tüm dünyaya göstermiştir. Zekası, çalışkanlığı ve futbol anlayışıyla örnek alınan hocamız, yalnızca başarılarıyla değil, mütevazılığı ve Trabzonspor sevgisiyle de hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor."

Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugün, onun bıraktığı mirasın izinde, aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı'nın adını ve başarılarını her daim yaşatacak, yeni nesillere anlatacağız. Bu vesileyle, kıymetli büyüğümüzü bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabırlar diliyorum."