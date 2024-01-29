Beşiktaş son 15 yılın dibini gördü

Beşiktaş'ta Hücum Krizi: Trendyol Süper Lig'de Gol Dürüstü 33'e İnerek Son 15 Yılın Dip Notunu Kırdı!

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynanan 23 maçta sadece 33 gol atarak son 15 yılın en düşük gol performansını sergiliyor. Bu sezon hem teknik direktör hem de kadro değişiklikleriyle sarsılan Beşiktaş, hücum ve savunma anlamında sıkıntılar yaşamıştır. Başlangıçta Şenol Güneş ile yola çıkan ekip, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe gibi isimlerle değişen teknik direktörlük koltuğunda istikrar yakalayamamış, son olarak Fernando Santos'a emanet edilmiştir.

Değişimlere rağmen Beşiktaş'ın performansı düzelmemiş, aksine kötüleşmiştir. Sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na 4 oyuncunun gitmesi de eklenince Beşiktaş'ın istikrarlı bir performans gösterememesi dikkat çekmektedir.

Defans hattındaki zafiyet ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu denemesi, Beşiktaş'ın kalesinde 31 gol görmesine neden olmuştur. Ancak, hücumda da zorlanan ekip, 23 maçta sadece 33 golle tarihi bir dip not atmıştır. Bu durum, Beşiktaş'ın 2009-2010 sezonundan sonra en düşük gol atma performansını yaşadığını göstermektedir.

Golcülerden beklenen performansı alamayan Beşiktaş, genç oyuncu Semih Kılıçsoy ve Omar Colley'nin 5'er golle öne çıktığı bir dönemden geçmektedir. Ancak, diğer golcülerin beklenen etkiyi gösterememesi Beşiktaş'ın gol krizini derinleştirmektedir. Siyah-beyazlıların sadece 1 golünü ise Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine attığı bir gol oluşturmuştur. Beşiktaş, bu zorlu dönemde hem teknik hem de performans anlamında büyük bir çaba sarf etmek durumunda kalacak gibi görünüyor.