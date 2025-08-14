Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 Yenerek UEFA Konferans Ligi Play-off'a Yükseldi
Maç Özeti
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçta aldığı 4-1lik avantajın rövanşında, İrlanda ekibi St. Patrick's'i sahasında da 3-2 mağlup etti.
Bu skorla siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısındaki üstünlüğünü koruyarak bir üst tura çıktı. Rövanş maçındaki galibiyet, takımın Avrupa'daki yolculuğuna devam etmesini sağladı.
Beşiktaş taraftarları önünde oynanan mücadelede alınan sonuç, kulübün play-off turuna yükselmesini kesinleştirdi.