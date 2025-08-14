DOLAR
Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 Yenerek UEFA Konferans Ligi Play-off'a Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:55
Maç Özeti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçta aldığı 4-1lik avantajın rövanşında, İrlanda ekibi St. Patrick's'i sahasında da 3-2 mağlup etti.

Bu skorla siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısındaki üstünlüğünü koruyarak bir üst tura çıktı. Rövanş maçındaki galibiyet, takımın Avrupa'daki yolculuğuna devam etmesini sağladı.

Beşiktaş taraftarları önünde oynanan mücadelede alınan sonuç, kulübün play-off turuna yükselmesini kesinleştirdi.

