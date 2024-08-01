Beşiktaş Süper Kupa Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş'tan Galatasaray Maçına Hazırlık
Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Ayrıntılı Antrenman Programı
Takım, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncularının yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladığını açıkladı. Diğer futbolcular ise pas çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunları oynadı. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Taraftar Buluşması
Antrenman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim ederek, Galatasaray maçı için takıma başarılar dileğinde bulundu.