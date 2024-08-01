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Beşiktaş Süper Kupa Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Galatasaray maçına hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve taraftar buluşması haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:44
Beşiktaş Süper Kupa Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş'tan Galatasaray Maçına Hazırlık

Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.

Ayrıntılı Antrenman Programı

Takım, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncularının yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladığını açıkladı. Diğer futbolcular ise pas çalışması ve 5'e 2 top kapma oyunları oynadı. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Taraftar Buluşması

Antrenman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim ederek, Galatasaray maçı için takıma başarılar dileğinde bulundu.

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