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Beşiktaş, Süper Kupa İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için yoğun tempoda çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:51
Beşiktaş, Süper Kupa İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Süper Kupa Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günüGalatasaray

ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktörGiovanni van Bronckhorst

yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda Neler Yapıldı?

İdmanın içeriğinde, futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği ile oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu ve pas çalışmalarına katıldı ve antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sonraki Adım: Sakaryaspor Maçı

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşması hazırlıkları doğrultusunda yarın, Trendyol 1. Lig ekiplerindenSakaryaspor

ile bir hazırlık maçı yapacak. Bu mücadele, Siyah-beyazlıların Süper Kupa öncesindeki son provasını oluşturacak.

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