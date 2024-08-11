Beşiktaş, Süper Lig Açılışında Samsunspor'u 2-0 Geçti

Beşiktaş, Süper Lig Sezonunu Galibiyetle Açtı

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 56. dakikasında Beşiktaş'ın futbolcusu Masuaku, yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutla kaleyi yokladı ancak top direğin yanında auta çıktı.

59. dakikada ise Samsunspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Holse'nin pasıyla hızla hareketlenen Bola, ceza sahası önünden yerden sert bir vuruş yaptı. Ancak top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada, ev sahibi ekip Zeki Yavru aracılığıyla bir serbest atış kazandı. Yavru'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Dimata'nın kafasından seken top, Van Drongelen'in göğsüne çarpıp kaleye yönelirken, kaleci Mert Günok son anda topu kontrol etti.

85. dakikada Samsunspor'un forte etme çabaları devam etti. Dimata'nın soldan yaptığı ortada, Ercan Kara altı pas içinde topa dokunarak kaleye yöneltti ama meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Maçın uzatma anlarında, 90+6. dakikada Fernandes, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerledi fakat sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Okan Kocuk son anda kurtardı.

Sonuç olarak, Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.