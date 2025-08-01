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Samsunspor'dan UEFA Avrupa Ligi Hedefi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyor. Başkan Yüksel Yıldırım, transfer ve gelişim planları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:23
Samsunspor'dan UEFA Avrupa Ligi Hedefi

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Hedefi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ile önemli bir hedef belirledi. Play-off'lara geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi amaçlayan kulüp, bu konuda kararlı adımlar atıyor.

Yıldırım'dan Transfer Stratejisi

Samsun'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, Amissos Grup olarak Afrika, Portekiz, Balkanlar ve Güney Amerika'da takımlar almak ve oyuncu yetiştirme planlarını açıkladı. Yıldırım, "Oyuncu yetiştirici bir grup oluşturup, bunları satmak ve Samsunspor'a ucuz oyuncu getirmek istiyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ne Katılım Vurgusu

Başkan Yıldırım, zorlu hedefler peşinde olduklarını vurgulayarak, "Samsunspor olarak UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Pazartesi günü futbol direktörümüz Fuat Çapa iyi bir çekiliş yapacak ve rakip kim olursa olsun, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. Bu amaçlarının hem finansal açıdan hem de şehir tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Transfer Çalışmaları ve Kadro Planlaması

Transfer süreçlerini değerlendiren Yıldırım, takımdan ayrılan 4 oyuncunun yerine transfer yaptıklarını belirtti. "İyi oyuncuları getirip kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Önce Avrupa'da, ardından Süper Lig’de başarılı olmak istiyoruz" dedi. Ayrıca, 22 kişilik bir kadro oluşturarak, şu an için 16 futbolcuya ulaştıklarını ve 5-6 yeni transfer yapılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım’ın hedefleri arasında Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası ve Süper Kupa dörtlü turnuvasında mücadele etmek de bulunuyor. Bu nedenle kadronun geniş olması gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da bir otelde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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