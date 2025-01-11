Beşiktaş, Süper Lig'de 3 Maç Sonra Galibiyetle Döndü

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yenerek 35 gün sonra 3 puanla tanıştı. Ciro Immobile 10. golünü attı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:28
Beşiktaş, Süper Lig'de 3 Maç Sonra Galibiyetle Döndü

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 Maç Sonra Galibiyetle Döndü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekibin gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Bodrum FK'nın tek golü ise 90+4. dakikada George Puscas ile geldi.

Beşiktaş'ın Galibiyet Üzerine Saha Performansı

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, sezondaki 8. galibiyetini alarak puanını 30'a çıkardı. Sipay Bodrum FK ise 11. kez yenilerek 15 puanda kaldı. Beşiktaş, 7 Aralık 2024'te Fenerbahçe derbisini kazanmasından bu yana 35 gün geçmişti. Ekip, bu periyotta ligde 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Ciro Immobile'den Önemli Başarı

Bu maçta Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü attı. 40. dakikada Onur Bulut'un asistini değerlendirerek topu ağlara gönderen Immobile, 15. lig maçında 10 gol kaydetmiş oldu. Deneyimli oyuncu, 2 maçta ikişer, 6 maçta ise birer golle skora katkıda bulundu.

Cher Ndour'un İlk Gol Sevinci

20 yaşındaki Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak takımda yer alan Ndour, 32. dakikada Rafa Silva'nın ortasına kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Bu gol, onun ligdeki 12. maçında geldi.

Sakatlık ve VAR İle İlgili Gelişmeler

Ancak Beşiktaş'ta bir talihsizlik de yaşandı. Gedson Fernandes, 25. dakikada başına aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Moatasem Al Musrati dahil oldu. Ayrıca, karşılaşmanın 62. dakikasında VAR incelemesi sonucunda, Sipay Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı'nın penaltı itirazı reddedildi.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!
2
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
3
ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı 83-68 Mağlup Etti
4
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
5
Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu
6
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!
7
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı