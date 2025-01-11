Beşiktaş, Süper Lig'de 3 Maç Sonra Galibiyetle Döndü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekibin gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Bodrum FK'nın tek golü ise 90+4. dakikada George Puscas ile geldi.

Beşiktaş'ın Galibiyet Üzerine Saha Performansı

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, sezondaki 8. galibiyetini alarak puanını 30'a çıkardı. Sipay Bodrum FK ise 11. kez yenilerek 15 puanda kaldı. Beşiktaş, 7 Aralık 2024'te Fenerbahçe derbisini kazanmasından bu yana 35 gün geçmişti. Ekip, bu periyotta ligde 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Ciro Immobile'den Önemli Başarı

Bu maçta Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü attı. 40. dakikada Onur Bulut'un asistini değerlendirerek topu ağlara gönderen Immobile, 15. lig maçında 10 gol kaydetmiş oldu. Deneyimli oyuncu, 2 maçta ikişer, 6 maçta ise birer golle skora katkıda bulundu.

Cher Ndour'un İlk Gol Sevinci

20 yaşındaki Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak takımda yer alan Ndour, 32. dakikada Rafa Silva'nın ortasına kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Bu gol, onun ligdeki 12. maçında geldi.

Sakatlık ve VAR İle İlgili Gelişmeler

Ancak Beşiktaş'ta bir talihsizlik de yaşandı. Gedson Fernandes, 25. dakikada başına aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Moatasem Al Musrati dahil oldu. Ayrıca, karşılaşmanın 62. dakikasında VAR incelemesi sonucunda, Sipay Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı'nın penaltı itirazı reddedildi.