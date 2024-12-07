Beşiktaş, Süper Lig Derbisinde Fenerbahçe'yi 1-0 Geçti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Derbide Yendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında heyecan verici bir derbi mücadelesine sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Maçta gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Beşiktaş, bu galibiyetle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Keyif dolu anların yaşandığı bu karşılaşmada, takımlar taraftarlarını coşturmayı başardı.

Bu zaferle birlikte Beşiktaş, ligi daha üst sıralarda sürdürme hedefini güçlendirdi.