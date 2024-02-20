Beşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık: Maç öncesi açıklandı

Beşiktaş'tan resmen ayrılık açıklaması geldi. Beşiktaş'tan kim ayrılıyor? Tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ!

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'tan ayrılık haberi resmi olarak duyuruldu.

Bu akşam Beşiktaş, Konyaspor maçı öncesinde ayrılık duyurusunda bulunuldu. Kadroda Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ve diğer genç futbolcular yer almaktadır. Emirhan Delibaş'ın ayrılık kararı açıklandı. Futbolcu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarından ötürü eleştirilmektedir. Beşiktaş ise şu açıklamada bulundu: ' Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş ile anlaşmalı bir şekilde ayrılık kararı alındı. Gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyu bilgisine iletiriz.'