Beşiktaş’ta Çeyrekler Belirleyici: İlk 15 Avantajı, 76-90 Zaafı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında 30 golün 7'sini 1-15. dakikada attı; 22 gol yedi, en çok 76-90. dakikada (6) fileleri havalandırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:33
Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 29 puan ile 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, gol ve gol yeme dağılımında dikkat çeken bir tablo sergiledi. Siyah-beyazlı ekip ligde 30 gol atarken ağlarında 22 gole engel olamadı.

Atılan gollerde çeyreklerin önemi

Beşiktaş, ligde bulduğu 30 golün 7’sini maçların 1-15. dakikaları arasında kaydetti ve bu alanda ligde ilk sırada yer aldı. Takımın diğer periyotlardaki gol dağılımı şu şekilde:

16-30. dakika: 6 gol

31-45. dakika: 4 gol

İlk 45 dakikanın uzatmaları: 1 gol

46-60. dakika: 3 gol

61-75. dakika: 5 gol

76-90. dakika: 1 gol

90. dakikanın uzatmaları: 3 gol

Yenilen gollerde son dilim zaafı

Beşiktaş’ın yediği gollerin zaman dağılımı, maçların sonlarına doğru skorun korunamadığını ortaya koydu. Siyah-beyazlılar en çok golü 76-90. dakikalar arasında, toplam 6 kez yedi.

Diğer zaman dilimlerinde ise yenilen goller şöyle gerçekleşti:

61-75. dakika: 4 gol

16-30. dakika: 3 gol

46-60. dakika: 3 gol

1-15. dakika: 2 gol

31-45. dakika: 2 gol

İlk 45 dakikanın uzatmaları: 2 gol

Bu veriler, Beşiktaş’ın maç başlangıçlarındaki etkisini korurken son bölümlerde daha savunmasız kaldığını gösteriyor.

