Beşiktaş’ta Çeyrekler Belirleyici: İlk 15 Avantajı, 76-90 Zaafı

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 29 puan ile 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, gol ve gol yeme dağılımında dikkat çeken bir tablo sergiledi. Siyah-beyazlı ekip ligde 30 gol atarken ağlarında 22 gole engel olamadı.

Atılan gollerde çeyreklerin önemi

Beşiktaş, ligde bulduğu 30 golün 7’sini maçların 1-15. dakikaları arasında kaydetti ve bu alanda ligde ilk sırada yer aldı. Takımın diğer periyotlardaki gol dağılımı şu şekilde:

16-30. dakika: 6 gol

31-45. dakika: 4 gol

İlk 45 dakikanın uzatmaları: 1 gol

46-60. dakika: 3 gol

61-75. dakika: 5 gol

76-90. dakika: 1 gol

90. dakikanın uzatmaları: 3 gol

Yenilen gollerde son dilim zaafı

Beşiktaş’ın yediği gollerin zaman dağılımı, maçların sonlarına doğru skorun korunamadığını ortaya koydu. Siyah-beyazlılar en çok golü 76-90. dakikalar arasında, toplam 6 kez yedi.

Diğer zaman dilimlerinde ise yenilen goller şöyle gerçekleşti:

61-75. dakika: 4 gol

16-30. dakika: 3 gol

46-60. dakika: 3 gol

1-15. dakika: 2 gol

31-45. dakika: 2 gol

İlk 45 dakikanın uzatmaları: 2 gol

Bu veriler, Beşiktaş’ın maç başlangıçlarındaki etkisini korurken son bölümlerde daha savunmasız kaldığını gösteriyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK YARISINDA ATTIĞI 30 GOLÜN 7’SİNİ MÜSABAKALARIN İLK 15 DAKİKALARINDA KAYDETTİ. BU ALANDA LİGİN DE ZİRVESİNDE BULUNAN SİYAH-BEYAZLILARIN EN ÇOK GOL YEDİĞİ ZAMAN DİLİMİ İSE 76-90. DAKİKALAR ARASI OLARAK DİKKAT ÇEKTİ.