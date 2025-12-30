DOLAR
Meryem Koru, Konya Türkiye Kupası’nda U12 Kadın Epe’de 6’ncı Oldu

Pamukkale Halk Eğitimi kursu sporcusu Meryem Koru, 19-27 Aralık 2025 Konya U12 Kadın Epe Türkiye Kupası’nda 123 sporcu arasından Türkiye 6’ncısı oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:29
Denizli’yi temsil eden genç eskrimci Meryem Koru, Konya’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda önemli bir başarıya imza attı. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan eskrim kursunda yetişen Koru, elde ettiği dereceyle hem ailesini hem de kenti gururlandırdı.

Müsabaka Detayları

19-27 Aralık 2025 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen U10-U12-U14 Epe Türkiye Kupası müsabakalarında, U12 Kadın Epe kategorisinde yarışan Meryem Koru, toplam 123 sporcu arasından Türkiye 6’ncısı olmayı başardı. Esat Sivri Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Koru, turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekti.

Hazırlık ve Tebrik

Genç sporcunun hazırlık sürecini Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi eskrim eğitmeni Emirhan Kelçeoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim antrenörü Gül Bircan yürüttü. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Koru, Türkiye altıncılığı madalyasına uzandı.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, başarılı sporcuyu ve emeği geçen eğitmenleri makamında kabul ederek başarı ve teşekkür belgesi ile hediye takdim etti. Sarıca, ayrıca Şubat ayında yapılacak olan Türkiye geneli yarışlarda Meryem Koru’ya başarı diledi.

