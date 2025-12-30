DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı

Göztepe, kuruluşunun 100. yılında olimpik branşlarda 102 uluslararası ve 308 ulusal madalya ile büyük başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:59
Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı

Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı

Genel Bakış

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında olimpik branşlardaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Kulüp, 18 farklı branşta binlerce çocuğu sporla buluştururken, 2025 yılını 102 uluslararası ve 308 ulusal madalya ile tamamladı.

Takım Sporlarındaki Başarılar

Takım sporlarında elde edilen zaferler, Göztepe’nin olimpik branşlardaki yükselişini somutlaştırdı. Voleybolda kazanılan şampiyonluk ile Sultanlar Ligi'ne; basketbol şampiyonluğu ile Türkiye Basketbol Ligi'ne; satrançtaki şampiyonlukla ise Satranç Süper Ligi'ne yükselme sağlandı. Bilardo branşında elde edilen şampiyonluk, Göztepe’ye Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandırdı.

Bireysel Sporculardan Öne Çıkanlar

Bireysel branşlarda milli sporcular kulübün gururu oldu. Cimnastikte Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, Dünya Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alarak Göztepe’yi ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Paraokçulukta ise Büşra Ün, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan makaralı yay kadın milli takım kadrosunda yer aldı.

Altyapı, Yelken, Yüzme ve Gelecek Hedefleri

Yelken, yüzme ve taekwondo branşlarında olimpiyat hedefleri doğrultusunda kazanılan onlarca madalya kulüp müzesine taşındı. Ayrıca alt yaş milli kategorilerinde çok sayıda sporcu milli takımlara kazandırılarak Göztepe’nin altyapı gücü yeniden ortaya kondu.

Göztepe Olimpik Branşlar, 2025 yılında büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ederken; 2026 yılında da aynı tutku, aynı azim ve aynı hedeflerle yeni başarılara ulaşmayı amaçlıyor.

GÖZTEPE, 100. YILINDA OLİMPİK BRANŞLARDA BAŞARIDAN BAŞARIYA İMZA ATTI

GÖZTEPE, 100. YILINDA OLİMPİK BRANŞLARDA BAŞARIDAN BAŞARIYA İMZA ATTI

GÖZTEPE, 100. YILINDA OLİMPİK BRANŞLARDA BAŞARIDAN BAŞARIYA İMZA ATTI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını ayırdı
2
Körfezli Karateciler Sakarya'da 13 Madalya — 7'si Altın
3
Hull City Championship'te Dolu Dizgin: 6 Maçta 5 Galibiyet
4
Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı
5
Meryem Koru, Konya Türkiye Kupası’nda U12 Kadın Epe’de 6’ncı Oldu
6
Trabzonspor'un Ekonomik Hücum Üçlüsü Süper Lig'de Zirvede
7
Beyağaç Belediyesi Halı Saha Turnuvası'nda Şampiyon Ormanspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları