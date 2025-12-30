Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı

Genel Bakış

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında olimpik branşlardaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Kulüp, 18 farklı branşta binlerce çocuğu sporla buluştururken, 2025 yılını 102 uluslararası ve 308 ulusal madalya ile tamamladı.

Takım Sporlarındaki Başarılar

Takım sporlarında elde edilen zaferler, Göztepe’nin olimpik branşlardaki yükselişini somutlaştırdı. Voleybolda kazanılan şampiyonluk ile Sultanlar Ligi'ne; basketbol şampiyonluğu ile Türkiye Basketbol Ligi'ne; satrançtaki şampiyonlukla ise Satranç Süper Ligi'ne yükselme sağlandı. Bilardo branşında elde edilen şampiyonluk, Göztepe’ye Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandırdı.

Bireysel Sporculardan Öne Çıkanlar

Bireysel branşlarda milli sporcular kulübün gururu oldu. Cimnastikte Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, Dünya Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alarak Göztepe’yi ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Paraokçulukta ise Büşra Ün, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan makaralı yay kadın milli takım kadrosunda yer aldı.

Altyapı, Yelken, Yüzme ve Gelecek Hedefleri

Yelken, yüzme ve taekwondo branşlarında olimpiyat hedefleri doğrultusunda kazanılan onlarca madalya kulüp müzesine taşındı. Ayrıca alt yaş milli kategorilerinde çok sayıda sporcu milli takımlara kazandırılarak Göztepe’nin altyapı gücü yeniden ortaya kondu.

Göztepe Olimpik Branşlar, 2025 yılında büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ederken; 2026 yılında da aynı tutku, aynı azim ve aynı hedeflerle yeni başarılara ulaşmayı amaçlıyor.

