Körfezli Karateciler Sakarya'da 13 Madalya — 7'si Altın

Körfez Gençlerbirliği, Sakarya'daki Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'nde 7'si altın olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:01
Körfez Gençlerbirliği Sakarya'da 7'si Altın Toplam 13 Madalya Kazandı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate takımı, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarında 7'si altın olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.

Turnuva Detayları

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Hendek ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yıldızlar Karate Ligi Doğan Erdoğan 2. Etap" müsabakalarına Körfez ekibi 17 sporcuyla katıldı. Organizasyonda 70 kulüpten 1300 sporcu mücadele etti ve Körfezli karateciler önemli dereceler aldı.

Şampiyonlar

Altın madalya kazanan sporcular şunlar oldu: Kübra Kılınç (13 yaş 44 kilo), Alperen Köse (13 yaş 60 kilo), Eymen Tarık Urak (10 yaş 41 kilo), Abdullah Oğuzkağan Eraslan (9 yaş 38 kilo), Muhammed Eymen Ertuğrul (8 yaş 36 kilo), Eriç Mert Urak (8 yaş 26 kilo) ve Alparslan Muhammed Eraslan (7 yaş 26 kilo).

Diğer Madalyalar

Turnuvada ayrıca Kağan Berk Bektaş ve Hatice Özdemir gümüş madalya kazanırken; Hilmi Metehan Toker, Ertuğrul Poyraz, Zehra Açar ve Elif Yüsra Aydın üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya elde etti.

Kulüpten Teşekkür

Kulüp yetkilileri, turnuvadaki başarı ve destekleri için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti.

