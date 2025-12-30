DOLAR
Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını ayırdı

Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın işaret ettiği Tarkan Serbest ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı; oyuncunun Amed Sportif Faaliyetler'e imzası bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:15
Selçuk İnan'ın önceden dile getirdiği ayrılık resmileşti

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor ara transfer döneminin ilk hareketini gerçekleştirdi. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın geçen hafta işaret ettiği isim olan Tarkan Serbest ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbolcumuz Tarkan Serbest’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir' denilerek oyuncunun kulüpteki emekleri için teşekkür edildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tarkan Serbest, 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’a imza atmıştı ve sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyordu. Bu sezon forma giyme verilerine göre Serbest, 6 maçta toplam 237 dakika süre aldı ve 2 kez ilk 11'de yer aldı.

Öte yandan, 1. Lig’de devre arasına lider giren Amed Sportif Faaliyetler ile prensipte anlaştığı belirtilen Tarkan Serbest’in Diyarbakır temsilcisine imza atması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

