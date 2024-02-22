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Beşiktaş'ta flaş ayrılık: Santos artık onu istemiyor

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Hangi takımda oynayacağı belli oldu! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 21:28
Beşiktaş'ta flaş ayrılık: Santos artık onu istemiyor

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönemin ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Fernando Santos'la el sıkıştı. Ara transferde kadrosuna kattığı oyuncularla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e teknik direktör Şenol Güneş'le başladı ancak işler planladığı gibi gitmedi ve tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı takımın son teknik direktörleri sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ı görevlendirirken son olarak teknik direktör Fernando Santos oldu. Beşiktaş, Portekizli teknik adamla dokuz maça çıktı. Beş galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son rövanş maçında evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 43'e çıkararak averajla Trabzonspor'un gerisinde dördüncü sıraya yerleşti. Sakin bir ara transfer döneminin ardından Siyah-Beyazlılar, son zamanlarda gelişme göstererek taraftarlarını heyecanlandırdı. Hasan Arat liderliğindeki Beşiktaş, Ernest Muçi ve Al Musrati'yi kadrosuna kattı ve gelecek sezon için işaretler olumlu. 

Beşiktaş'ta Ayrılık

2021/22 sezonunda Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan ile ilgili İtalyan medyasından şok bir yorum geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli yıldızın, İtalyan devi Lazio ile prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi. Başarılı futbolcu daha önce Roma ve Empoli kulüplerinde kiralık olarak forma giymiş ancak bonservis bedeli almamıştı. 1,82 metrelik orta saha oyuncusunun Lazio'ya gitmesi durumunda ezeli rakipleri Roma ile karşılaşacak. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla 29 resmi müsabakada forma giydi, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Ayrıca Transfermarkt verilerine göre milli futbolcu Salih Uçan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Salih Uçan'ın asıl mevkisi orta saha ve 10 numara ve ön libero olarak oynayabiliyor. Bu futbolcunun çok yönlülüğü takımlar tarafından ilgi çekiyor.

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