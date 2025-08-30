DOLAR
Beşiktaş'ta İkinci Sergen Yalçın Dönemi Başladı

Sergen Yalçın, Solskjaer sonrası 2026-2027 sonuna dek Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirildi; ilk döneminde 83 maçta 47 galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:00
Beşiktaş'ta İkinci Sergen Yalçın Dönemi Başladı

Beşiktaş'ta İkinci Sergen Yalçın Dönemi Başladı

HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı 2026-2027 sezonu sonuna kadar göreve getirdi. Siyah-beyazlı ekipte Yalçın, kulüpte ikinci dönemini yaşayacak.

Göreve Dönüş ve Hedef

Siyah-beyazlı yönetimin kararıyla takımın başına dönen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı yeniden başarıya taşımayı hedefliyor. Yalçın, kulübün son şampiyonluğunda başrol oynayan teknik direktör olarak görevi devraldı.

İlk Dönemin Özeti ve Başarılar

Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk dönemi 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başladı ve 2021-2022 sezonunun ortalarında sona erdi. Bu dönemde önemli başarılar elde eden tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferleriyle kulüp tarihine adını yazdırdı.

Kupa ve Şampiyonluk

2020-2021 sezonunda Beşiktaş, ligdeki şampiyonluğunu gol averajıyla ilan ederek Galatasaray'ı geride bıraktı. Aynı sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Zorlu Dönem ve Ayrılık

Çifte kupadan sonraki sezon Yalçın için zorlu geçti. 2021-2022 sezonuna önemli kayıplarla giren Beşiktaş, ligde arzulanan performansı gösteremedi. Söz konusu dönemde ilk 15 lig maçında 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alındı. Bu sürecin ardından Yalçın istifa etti.

Avrupa Serüveni

Avrupa kupalarında ise beklenen başarı gelmedi. 2020-2021 sezonunda ön eleme turlarında istenen sonuçlar alınamazken, sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Beşiktaş, tarihinde ilk kez bu organizasyonu puansız tamamladı.

İstatistikler

Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk döneminde görev yaptığı resmi maç sayısı 83. Bu karşılaşmalarda takımın performansı şöyleydi: 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 156 gol atarken, kalesinde 107 gol gördü.

İlk İmza Töreni

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk gelişinin başlangıcı, taraftara açık bir imza töreniyle oldu. Yalçın, 30 Ocak 2020'de Dolmabahçe'de düzenlenen törenle sözleşme imzaladı; törende 20 bin taraftar yer aldı.

Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, Yalçın ile yeniden başarıları hedeflerken, tecrübeli teknik adam takımını tekrar zafere taşımak için göreve başladı.

