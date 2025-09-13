Beşiktaş’ta Kimlik Değişimi: 12 Transfer, 25 Ayrılık ve Sergen Yalçın'ın Dönüşü

Beşiktaş’ta yaz transfer dönemiyle gelen büyük 'kimlik' değişimi

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesi yürüttüğü transfer hamleleriyle kadrosunda köklü bir yenilenme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, yaz döneminde 12 yeni futbolcu kadrosuna katarken, toplam 25 oyuncuyla yollarını ayırdı. Teknik direktör değişikliği de kulübün yeni kimliğine yansıdı.

Kadroda kapsamlı ayrılıklar: 25 oyuncu

Beşiktaş, yaz transfer döneminde çok sayıda isme veda etti. Bonservisiyle takımdan ayrılanlar arasında Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade-Chamberlain yer aldı. Öte yandan Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Emrecan Terzi, Azad Demir, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan kiralık olarak ayrıldı.

Gelen transferler: 12 takviye

Siyah-beyazlılar, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunu Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva ile güçlendirdi. Bu dönemde 1 stoper, 2 sol bek, 2 sağ bek, 2 orta saha, 2 santrfor ve 3 kanat takviyesi yapıldı.

Teknik direktör değişikliği: Solskjaer gitti, Sergen Yalçın döndü

Beşiktaş'ta sezonun ilk bölümünde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. turu ve UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında veda edilmesinin ardından Norveçli çalıştırıcıyla karşılıklı ayrılık kararı alındı. Solskjaer, takımın başında Avrupa ve Süper Lig'de toplam 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. İsviçre ekibi Lausanne karşısında sahasında 1-0 yenilmenin ardından Avrupa defteri kapanan Beşiktaş, Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Yerine, siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın getirildi. Yalçın, 2026-2027 sezonu sonuna kadar göreve getirildi ve Beşiktaş'taki ikinci dönemine başladı; yeni görevindeki ilk maçta Alanyaspor deplasmanında 2-0 kaybetti. Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında takımın başına gelmiş ve Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Orkun Kökçü transferi: Çocukluk aşkına dönüş

Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen milli oyuncu Orkun Kökçü, yaz döneminin öne çıkan hamlelerinden biri oldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a katıldı; kontratındaki şartlar gerçekleştiğinde Beşiktaş, 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Orkun ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Orkun, çocukluğunda tribünlerde Beşiktaş'ı desteklediğini sıkça dile getirmişti. Oyuncu, 13 Temmuzda Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törende 20 bin taraftar önünde resmi imzayı attı.

Gedson Fernandes transferi: Rusya yolcusu

Portekizli orta saha Gedson Fernandes, Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Rus kulübü Gedson için 20 milyon 779 bin 220 avro bonservis bedeli ödedi; sözleşmede şarta bağlı bonusların toplamı ise 7 milyon 272 bin 729 avroyu aşmayacak şekilde yer aldı.

Kanat transferleri ve kiralık hamleleri

Beşiktaş, liglerin araya girdiği milli maç döneminde kanat hattına takviye yaptı; bu süreçte Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva transferleri gerçekleşti. Ayrıca Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den 1 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Başkan Serdal Adalı yönetiminin erken dönemdeki transferleri olan Keny Arroyo ve Elan Ricardo kulüpten ayrılanlar arasında yer aldı. Ricardo resmi maçlarda forma giyemezken, Arroyo siyah-beyazlı formayla 14 maçta 2 gol kaydetti.

İmmobile ve Oxlade-Chamberlain yolları ayrıldı

Kadroda yapılan yapılanma kapsamında forvet Ciro Immobile ve orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmeleri feshedildi. Immobile geçen sezon takımda eleştirilerin odağı olurken; Chamberlain ise sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Altyapıdan kiralananlar

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 6 oyuncu farklı kulüplere kiralandı. Genç forvet Semih Kılıçsoy, Serie A ekiplerinden Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Orta saha Fahri Kerem Ay İstanbulspor'a; kaleci Göktuğ Baytekin Sakaryaspor'a; sol bek Emrecan Terzi Serikspor'a; sol kanat Yakup Arda Kılıç Novi Pazar'a; Azad Demir ise Galata SK'ya kiralık olarak gönderildi.

Avusturya kampında 35 oyuncudan 17'si ayrıldı

Sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncudan 17'siyle yollar ayrıldı. Kampta bulunan ve sonrasında takımdan ayrılan isimler arasında Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan dikkat çekti.

Yaz transfer döneminin kısa özeti

Gelenler: David Jurasek (Benfica), Tammy Abraham (Roma), Orkun Kökçü (Benfica), Wilfred Ndidi (Leicester City), Taylan Bulut (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Rangers), El Bilal Toure (Atalanta), Tiago Djalo (Juventus), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Jota Silva (Nottingham Forest).

Gidenler: Gedson Fernandes (Spartak Moskova), Keny Arroyo (Cruzeiro), Bakhtiyor Zaynutdinov (Dinamo Moskova), Moatasem Al-Musrati (Verona), Jackson Muleka (Al Kholood), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Onur Bulut (RAMS Başakşehir), Arthur Masuaku (Sunderland), Ciro Immobile (Bologna), Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Yakup Arda Kılıç (Novi Pazar), Göktuğ Baytekin (Sakaryaspor), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Elan Ricardo (Athletico Paranaense), Can Keleş (Kocaelispor), Jean Onana (Genoa), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Emrecan Terzi (Serikspor), Azad Demir (Galata SK), Alex Oxlade-Chamberlain (Kulüpsüz), Ernest Muçi (Trabzonspor), Tayyip Talha Sanuç (Gaziantep FK), Joao Mario (AEK), Emrecan Uzunhan (İstanbulspor).

Beşiktaş yönetiminin bu yaz attığı adımlar, takımın oyun kimliğini ve kadro yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Yeni sezon öncesi hem transfer hem de teknik direktör hamleleriyle siyah-beyazlı camiada beklentiler yeniden şekilleniyor.