Beşiktaş'ta Onur Bulut düğümü çözülüyor: Başvuruya yeşil ışık

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (DRC) futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Spor Kulübü'ne transferi hakkında kararının iptaline yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dilekçe vererek tahkim heyetine itirazda bulunuldu.

Beşiktaş'ta Onur Bulut düğümü çözülüyor: Başvuruya yeşil ışık
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Mondihome Kayserispor tarafından yapılan açıklamaya göre, Onur Bulut'un transferi konusundaki anlaşmazlıkta, Kayserispor'un uyuşmazlık çözüm merciinin kararına itirazını değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, KLA'nın kararının tam olarak değerlendirilmemesi nedeniyle oybirliğiyle iptaline karar verdi. ve kayıtları ikili yetki sistemi kapsamında KLA'ya iletti.

Beşiktaş'ta Onur Bulut düğümü çözülüyor Başvuruya yeşil ışık

Kayserispor, oyuncusu Onur Bulut'la 6 Şubat tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak 8 Şubat'ta Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna aldığını duyurdu. Kayserispor konuyu KLA'ya götürürken kurulun Beşiktaş'ı transfer sürecinin ortasında haklı bulduğu belirtilmişti.

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