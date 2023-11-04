Beşiktaş'ta Onur Bulut düğümü çözülüyor: Başvuruya yeşil ışık

Mondihome Kayserispor tarafından yapılan açıklamaya göre, Onur Bulut'un transferi konusundaki anlaşmazlıkta, Kayserispor'un uyuşmazlık çözüm merciinin kararına itirazını değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, KLA'nın kararının tam olarak değerlendirilmemesi nedeniyle oybirliğiyle iptaline karar verdi. ve kayıtları ikili yetki sistemi kapsamında KLA'ya iletti.





Kayserispor, oyuncusu Onur Bulut'la 6 Şubat tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı ancak 8 Şubat'ta Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna aldığını duyurdu. Kayserispor konuyu KLA'ya götürürken kurulun Beşiktaş'ı transfer sürecinin ortasında haklı bulduğu belirtilmişti.