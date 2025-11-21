Beşiktaş'ta Samsunspor Hazırlığı: Kondisyon ve Taktik Çalışması

13. hafta maçı öncesi idman raporu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı. Seans basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.