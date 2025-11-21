Beşiktaş'ta Samsunspor Hazırlığı: Kondisyon ve Taktik Çalışması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:17
13. hafta maçı öncesi idman raporu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı. Seans basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

