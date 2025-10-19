Beşiktaş'ta Seçimli Olağan Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı ICEC Lütfi Kırdar'da başladı; 5 aday yarışıyor, oy verme 17.00'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 13:32
Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı başladı. Toplantı, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantı Saati ve Başkan

Başkanlık kurulu toplantısına saat 10.30'da start verildi. Divan başkanlık kuruluna Ali Rıza Dizdar başkanlık edecek.

Adaylar ve Oy Pusulaları

Divan başkanlığı için beş aday yarışıyor: Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer. Seçimde adayların kullanacağı oy pusulası renkleri şöyle belirlendi: Affan Keçeci - kırmızı, Ahmet Akpınar - sarı, Ahmet Ürkmezgil - beyaz, Engin Baltacı - mavi ve Mustafa Emir Tamer - yeşil.

Beş adayın yarıştığı seçim öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Oy Verme Süresi

Seçimde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)